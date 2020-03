Coronavirus: a Trapani sospensione delle strisce blu e agevolazioni per le imposte

Dal Comune di Trapani arriva una buona notizia per gli utenti: la Giunta ha deliberato la sospensione del pagamento delle strisce blu fino al 3 aprile. Inoltre, in ottemperanza al Dmpm, il Comune guidato da Giacomo Tranchida, autorizza la circolazione in ZTL del centro storico della città e la sosta per 30 minuti nel suo centro storico negli stalli gialli riservati ai residenti per assistere i familiari bisognosi anche ai non residenti nella ZTL, con esposizione del disco orario indicante l’orario di inizio sosta; verranno disattivati i parcometri in tutte le aree concesse a parcheggio pubblico a pagamento fino al 3 aprile a cura dell’ATM S.p.A.. e mantenuto il divieto di sosta con rimozione sulle strisce blu e/o bianche al fine di assicurare l’ordinaria pulizia e igiene stradale che verrà potenziata dalla nottata odierna con servizio di lavaggio e sanificazione.

Tali misure favoriscono la fornitura di alimenti e medicine in favore di soggetti anziani e/o deboli da parte di loro parenti o congiunti non residenti domiciliati nel nucleo familiare.

Ulteriori azioni in favore di soggetti deboli (fino al 3 aprile 2020):

servizio telefonico mattutino dedicato, curato da assistenti sociali comunali per presa in carico anziani o soggetti deboli privi di familiari in città, per assicurare la fornitura di alimenti e medicine. Tel. 333.613.9937 – 348.355.2438 (anche tramite WhatsApp) o email servizisociali@comune.trapani.it

Azioni per potenziare il servizio di igiene e sanificazione pubblica

da stasera servizio di lavaggio stradale con prodotti idonei igienizzanti nonché ulteriori interventi di sanificazione con nebulizzatori

servizi igiene e sanificazione avviati in tutti gli edifici pubblici comprese scuole e impianti sportivi

Servizi Comunali (fino al 3 aprile 2020)

avviato turnover ferie dipendenti comunali, ivi compresi quelli delle partecipate

avviati progetti smart working (lavoro a distanza)

contenimento linee trasporto pubblico ATM solo negli orari di punta

sospensione rientri pomeridiani (lunedì e giovedì) uffici comunali

chiusura CCR Via Lungomare Dante Alighieri e CCR mobili

sospensione ufficio servizi demografici di Borgo Madonna

cimitero: chiusura ingresso via della Seppia (si consiglia ai cittadini anziani e/o immunodepressi di sospendere le visite ai propri defunti)

tasse rifiuti, suolo pubblico e pubblicità (vedi sotto)

Vigilanza e sicurezza urbana

potenziati servizi di vigilanza per il rispetto e obbligo permanenza individuale nelle proprie abitazioni, nonché di vigilanza urbana

potenziati i servizi di vigilanza d’intesa con Prefettura e Forze dell’Ordine per la repressione di furti e atti di sciacallaggio

TARI

Per l’anno 2020 non verranno applicate sanzioni ed interessi per ognuna delle scadenze previste a coloro che pagano il tributo dovuto entro il termine di scadenza dell’ultima rata prevista per il 16 dicembre (allo scadere di ogni rata ciascuno può decidere di cumulare il pagamento con quello della rata successiva sino all’importo complessivo annuale, che può essere pagato in unica soluzione ma sempre rigorosamente entro il termine del 16/12/2020) salvo provvedimenti ulteriori del Governo centrale.

TOSAP E PUBBLICITA’

Per le occupazioni temporanee già autorizzate, relative al periodo di chiusura obbligatoria ex DPCM, ovvero di chiusura volontaria in via precauzionale, dopo l’emanazione del nuovo DPCM, su istanza di parte debitamente motivata (causa di forza maggiore in quanto obbligati, ovvero in via precauzionale in forma volontaria), accompagnata da autocertificazione dell’effettivo periodo di chiusura, si provvederà ad autorizzare nell’arco dell’anno solare il recupero del periodo di occupazione temporanea non effettivamente usufruito come da autodichiarazione. Ovvero, l’Amministrazione valuterà l’ipotesi del rimborso di quanto pagato nel periodo non realmente usufruito subordinatamente al limite contrattuale corrente con il soggetto concessionario Andreani.

Inoltre il Comune di Trapani ha deliberato la temporanea e straordinaria sospensione dell’ apertura pomeridiana di tutti gli uffici comunali fatta salva l’erogazione dei servizi indispensabili della Polizia Municipale, della Protezione Civile e tutti gli altri servizi essenziali la cui individuazione rimane in capo ai Dirigenti, dalla data odierna e fino a tutto il 3 aprile 2020: i dipendenti potranno ordinariamente recuperare le ore non lavorate,come una giornata di festività soppressa, di ferie, come utilizzo di ore lavorate in eccesso ovvero con rientri pomeridiani che saranno successivamente calendarizzati dal Segretario Generale di concerto con le Dirigenze.