Alcamo, il sindaco Surdi invita i cittadini all’unità e assicura: “Un solo caso in città”

Ancora una volta il primo cittadino ha sentito l’esigenza di comunicare agli alcamesi le novità sull’emergenza sanitaria del Coronavirus tramite social. Attualmente, anche giunta e conferenze vengono effettuate online.

Il primo cittadino di Alcamo, Domenico Surdi, ha preso l’impegno di aggiornare quotidianamente i suoi concittadini sull’emergenza sanitaria del Coronavirus. Per tale motivo, ha deciso di comunicare in una video diretta social le ultime notizie. In primis, ha dichiarato che in città è stato registrato un unico caso positivo al virus: quello annunciato ieri. L’uomo si trova ricoverato a Trapani. Giusto un po’ di timore, ma per il primo cittadino non bisogna farsi prendere dal panico. La prima raccomandazione di oggi, quindi, è stata quella di tenersi aggiornati navigando sul sito del governo. Il sindaco Surdi ha, poi, voluto ringraziare il premier Giuseppe Conte per il grande senso di unità dimostrato in questi giorni di emergenza sanitaria nazionale. Successivamente, ha ricordato le ultime misure restrittive. Un grazie è stato anche rivolto ai cittadini alcamesi che hanno ben compreso le prescrizioni da seguire. Dopo, ha ribadito che sarà assicurato il funzionamento della catena di consegna delle merci e l’apertura di negozi di beni di prima necessità. Dunque, per il sindaco Surdi occorre evitare di recarsi in massa presso i supermercati. Inoltre, ha informato i cittadini che l’amministrazione è attiva con tutto il centro operativo comunale. Si sta lavorando, in particolare, per un servizio con una rete di volontari, protezione civile e non solo che potranno aiutare anziani e disabili. In parte, tale rete è già funzionante grazie ai dipendenti comunali. Altra notizia cara al primo cittadino è quella relativa al nosocomio alcamese. “Il nostro ospedale è pienamente attivo e funzionante”, ha affermato.

Poi, ha tranquillizzato i cittadini ribadendo che non ci sono ulteriori casi di Coronavirus ed ha aggiunto che è stato allestito un servizio di pre-triage proprio presso l’ospedale San Vito e Santo Spirito. In seguito, ha espresso il suo invito agli alcamesi a soprassedere in caso di servizi non importanti e, dunque, a non recarsi negli uffici comunali. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali, come l’acquedotto e la raccolta rifiuti. Proprio agli operatori della pulizia della città è giunto il ringraziamento del primo cittadino. “È auspicabile che in questo momento tutti collaboriamo, anche i più incivili”, ha dichiarato. Dopo, il sindaco Surdi ha informato la cittadinanza che si sta procedendo alla sanificazione degli uffici comunali. Rimangono chiusi quelli che fanno riferimento allo sport, alla cultura. Inoltre, è stato attivato il lavoro da casa per tanti dipendenti. “Noi non abbandoniamo assolutamente la nave. Ci sono alcune cose che devono andare avanti”. Giunta e conferenze, infatti, vengono attualmente effettuate online. Per il primo cittadino di Alcamo non è poi neanche il momento delle contestazioni o disquisizioni sulla apertura o chiusura di determinate attività. Secondo il sindaco Domenico Surdi l’atteggiamento giusto è quello di rispettare le disposizioni del governo nazionale. Infine, la sua gratitudine a tutte le forze politiche della città. “Questo è il momento dell’unità”, ha concluso.

Linda Ferrara