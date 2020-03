Rete Punica: “A disposizione degli studenti per la loro formazione”

Rete Punica ha lanciato un messaggio sulla propria pagina Facebook, rendendosi a disposizione per dare un supporto alla formazione scolastica degli studenti marsalesi, in un momento difficile come questo con l’emergenza Coronavirus.

“Come sapete – si legge nel post – la Rete è fatta di Artigiani, Imprenditori e Professionisti. Tutti voi avrete sicuramente degli argomenti di studio per i quali vorreste fare approfondimenti o necessitate di un supporto, ebbene noi siamo a vostra disposizione per darvi una mano. Basta che inviate una comunicazione anche sulla nostra pagina ed in base all’argomento e alla nostra preparazione, uno di noi vi contatterà per fissare un incontro in diretta skype o whatsapp nelle ore pomeridiane in cui sarete piu liberi”.