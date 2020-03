Marsala: filiale dei Monte dei Paschi chiusa per “problemi tecnici”

Stamattina molti utenti della filiale di via Roma del Monte dei Paschi di Siena si sono ritrovati davanti un avviso di chiusura per “problemi tecnici”. “Si invitano i clienti ad utilizzare lo sportello Atm esterno o di rivolgersi alla filiale di Petrosino”, è il messaggio contenuto nell’avviso. Perplessità tra l’utenza, in fila davanti l’ingresso. Alcuni hanno effettivamente effettuato le proprie operazioni tramite bancomat nel rispetto delle disposizioni precauzionali previste, altri sono andati via. Tra le righe, qualcuno ha anche ipotizzato che i “problemi tecnici” potessero essere legati alla presenza in filiale, nei giorni scorsi, di qualche cliente sospettato di aver contratto il coronavirus. Va detto che il testo dell’avviso non fa alcun riferimento a una data di riapertura della filiale.