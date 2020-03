I ristoratori trapanesi chiudono per il Coronavirus. “Rispettiamo i decreti”

L’associazione Ristoratori Trapanesi, ha deciso di adottare all’unanimità un periodo di chiusura delle proprie attività. Una scelta dolorosa, ma responsabile che – come si legge nella nota inviata alla stampa – “scaturisce dal rispetto dei decreti governativi emanati nelle ultime ore e dalla consapevole tutela dei cittadini trapanesi che sono consoni frequentare i ristoranti, pizzerie ed agriturismo del territorio”.

“Dobbiamo prendere coscienza del fatto che un periodo di chiusura e di permanenza presso le rispettive residenze possa essere l’unico modo per debellare questa piaga che ci vede prede inermi. Il sacrificio economico che ci apprestiamo ad affrontare avrà sicuramente delle drastiche ripercussioni sull’economia della ristorazione ma è una scelta di saggio senso civico e di responsabilità verso i nostri clienti e collaboratori. Auspichiamo fermamente che il Governo Nazionale e Regionale possano tenere conto del grave stato di disagio economico che ci apprestiamo ad affrontare con le nostre sole forze e, di conseguenza possano essere messe in atto tutte le misure per limitare quantomeno i danni che il covid 19 sta arrecando a tutta l’economia nazionale. Solo con il contributo di ciascuno di noi possiamo sconfiggere il propagarsi di questa epidemia e rivolgiamo un accorato appello a tutti i nostri concittadini affinché possano limitare il più possibile i contatti, come abbiamo fatto noi. Ci auguriamo che questo incubo passi presto per tornare più determinati di prima a deliziare i palati dei nostri amici”.