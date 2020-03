A Trapani una raccolta fondi per l’ospedale Sant’Antonio Abate

Il Coronavirus sta scatenando ansie e preoccupazioni, con effetti ormai evidenti sullo stile di vita degli italiani. Fortunatamente, non vengono meno gli slanci solidali. Le associazioni Agorà e Trapani per il Futuro stanno promuovendo una raccolta fondi online sulla piattaforma “Gofundme”, il cui ricavato sarà destinato interamente all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

“L’iniziativa presa da due ragazze, Giorgia Fontana e Flora Lorenzino – scrivono i presidenti delle due associazioni – è stata subito sposata dalle nostre associazioni. L’intento è quello di impiegare i fondi raccolti per investimenti su “apparecchiature” da impiegare nei trattamenti destinati ai pazienti affetti da Coronavirus. Vi invitiamo a contribuire e a darne massima diffusione. È doveroso chiarire, nel rispetto dei cittadini, che non è nostra intenzione sostituirci alle istituzioni. Per garantire che il ricavato della donazione vada impiegato per la “lotta” al coronavirus, ci siamo premurati di avviare un’interlocuzione con l’ASP di Trapani. Se davvero vogliamo contrastare l’emergenza, è necessario che ognuno faccia la sua parte. Auspichiamo che questo messaggio possa aver la funzione di creare un’unità d’intenti tra le nostre associazioni e le altre che volessero farsi promotrici dello stesso messaggio. Uniti siamo più forti, diamoci una mano!

Ecco il link per donare: https://www.gofundme.com/f/uniamoci-contro-il-coronavirus-ospedale-trapani.