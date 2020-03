La condizione femminile in Italia è radicalmente cambiata rispetto al passato anche grazie ai progressi compiuti nella partecipazione delle donne alla vita politica, ma resta al di sotto dei paesi più avanzati. Nel 2019 l’Italia su 145 paesi si è posizionata al 76esimo posto nella classifica del World economic forum, che mostra come nessun paese abbia raggiunto la totale parità di genere.

Ma che cos’è il femminismo?

Il femminismo è una corrente di opinione che lotta per la parità di genere e contro la violenza sulle donne. Quando si parla di femminismo per la parità dei sessi si intende inoltre la lotta contro gli stereotipi e le generalizzazioni fatti su gli uomini. Quindi non bisogna vederlo come un’ostilità verso l’uomo, ma piuttosto come una rivendicazione dei diritti della donna.

Le prime manifestazioni femministe sono da ricercare nel periodo della rivoluzione francese e successivamente con il movimento delle suffragette. Con questo termine si indicano le donne che appartenevano a un movimento di emancipazione femminile che voleva ottenere il diritto al voto; ma in generale si intende qualsiasi donna che abbia lottato per i propri diritti.

. Ancora oggi si sente dire: «Ma ora anche le donne votano» o «Che senso ha oggi il femminismo?». Bene, per zittire chi è cieco e sordo nei confronti delle differenze tra uomini e donne basta citare il report del World Economic Forum. Quest’ultimo è la classifica mondiale che mostra come nessun paese abbia raggiunto la parità totale fra generi. Ad oggi in Italia si verificano sempre più casi di discriminazione, violenza di genere e femminicidio. Negli ultimi dieci mesi in Italia si è verificato un caso di femminicidio ogni tre giorni e anche per queste vittime donne che esiste il femminismo. Per cercare di aiutare le donne in difficoltà sono sorte diverse organizzazioni, tra queste anche “la Casa di Venere” a Marsala che accoglie le donne costrette talvolta a fuggire dalla propria casa dove subivano aggressioni e abusi da parte del proprio compagno.

Spesso l’uomo non è in grado di metabolizzare l’abbandono da parte della donna che sceglie di dare ascolto al proprio desiderio di indipendenza e affermazione. E l’uomo tende a considerare la donna come un oggetto che gli appartiene.

Ciascuna donna al giorno d’oggi ha la possibilità di fare ciò che vuole della propria vita e di stare con un uomo per amore e non per esigenza e per questo non dovrebbe pagare nessun costo.