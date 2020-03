Carta famiglia 2020: cos’è e come funziona

La Carta famiglia 2020 è un’agevolazione per le famiglie numerose che consente di ottenere sconti su vari prodotti e servizi.

In effetti questa agevolazione era stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016, che prevedeva una serie di aiuti economici alle famiglie numerose con almeno tre figli minori a carico, attraverso la concessione di tutta una serie di bonus, aiuti e incentivi, con la possibilità di ottenere sconti e agevolazioni nei negozi convenzionati che aderiscono all’iniziativa. Il nuovo bonus per famiglie numerose a basso reddito è diventato però operativo solo nel 2018.

Adesso la Carta famiglia 2020 diventa operativa.

La nuova legge per famiglie numerose dà la possibilità di richiedere una carta per ottenere sconti su beni alimentari e di prima necessità, servizi (sia pubblici che privati), trasporti pubblici e tutta una serie di agevolazioni, bonus, aiuti e sovvenzioni per chi ha almeno tre figli a carico nel 2020.

La Legge per famiglie numerose prevede una serie di bonus per chi ha almeno 3 figli conviventi di età non superiore ai 26 anni, in pratica un sostegno, un aiuto per famiglie numerose a basso reddito. Prevede incentivi, agevolazioni, bonus e vari benefici sia nell’utilizzo di servizi che nell’acquisto di beni, con l’ausilio di negozi convenzionati che partecipano a questa iniziativa.

Con le misure approvate dal decreto Coronavirus, la Carta famiglie adesso sarà allargata anche a chi di figli under 26 ne ha uno solo, purché vivano in una regione interessata dal contagio da coronavirus.

Per ottenere gli sconti e le agevolazioni previste la Carta Famiglia 2020 va esibita assieme ad un documento d’identità presso i negozi convenzionati e le strutture pubbliche e private che aderiscono all’iniziativa.

Le spese ammesse sono:

Prodotti alimentari nei negozi convenzionati

Bevande analcoliche

Prodotti funzionali alla pulizia della casa

Igiene personale

Abbigliamento e calzature

La Carta Famiglia 2020 prevede un bonus figli per l’acquisto di articoli di cancelleria e cartoleria

Libri e prodotti di sussidio didattico

Prodotti farmaceutici, sanitari e medicinali

Apparecchiature sanitarie

Sconti e aiuti per forniture di energia elettrica, gas, combustibili vari per il riscaldamento, fornitura di acqua per uso residenziale

Agevolazioni per chi ha un reddito Isee basso per il pagamento dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Contributi per servizi di trasporto

Incentivi per la fruizione di servizi culturali e ricreativi

Sconti per palestre, centri sportivi e partecipazione a manifestazioni sportive

Agevolazioni per attività relative al tempo libero (turismo, ristorazione e alberghi)

Contributi per servizi socioeducativi e di sostegno alla genitorialità

Con la Carta Famiglia 2020 sono previsti aiuti economici per la frequentazione di corsi per l’istruzione e la formazione professionale dei figli a carico

I requisiti per accedere agli incentivi, ai bonus e agli aiuti economici 2020 per famiglie numerose sono:

Residenza e cittadinanza

Figli a carico

Rispetto di un limite massimo del reddito Isee

La richiesta della Card dovrà essere presentata online, tramite l’apposito portale pubblicato sul sito del Dipartimento per le politiche della famiglia.