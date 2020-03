Rinviato il referendum sul taglio dei parlamentari

Come era prevedibile, a causa del diffondersi del corona visus il Consiglio dei ministri ha deciso di rinviare il previsto referendum sul taglio dei Parlamentari.

Tra pochi minuti il presidente del Consiglio Antonio Conte terrà una conferenza stampa per illustrare meglio la decisione che ha portato al rinvio della consultazione prevista inizialmente per il prossimo per il 29 marzo.

“…allo scopo di assicurare a tutti i soggetti politici una campagna elettorale efficace e ai cittadini un’informazione adeguata”, ha spiegato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà. “La legge ci consente di fissare la nuova data entro il 23 marzo 2020, in una domenica compresa tra il 50esimo ed il 70esimo giorno successivo all’indizione”.