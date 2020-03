Il Pd sceglie i suoi nuovi dirigenti nel trapanese: il calendario dei congressi

La commissione provinciale guidata da Giuseppe Vultaggio ha reso note le date per i congressi di circolo del Partito Democratico in provincia di Trapani. Dopo l’elezione di Pasquale Calamia a Castelvetrano (di cui parliamo a parte, ndr), oggi si celebrerà il congresso del Pd di Santa Ninfa, domani quello di Erice. Il grosso delle assise provinciali andrà in scena tra venerdì, sabato e domenica. Comunque vada, i congressi di circolo seguiranno tutti la stessa formula: si comincerà con gli interventi dei candidati alla segreteria provinciale (Domenico Venuti e Valentina Villabuona) che illustreranno le proprie mozioni. Dopo di che si presenteranno le candidature comunali e si procederà al dibattito, infine al voto che designerà le nuove segreterie e i delegati al congresso provinciale.

MARSALA E PETROSINO

Petrosino eleggerà il suo nuovo segretario venerdì 6 marzo , a partire dalle 17.30, presso il Centro Diurno di via Francesco Crispi. Sarà interessante capire se la nomina del sindaco Gaspare Giacalone alla segreteria nazionale su invito del leader Nicola Zingaretti avrà degli effetti anche sulla nuova dirigenza petrosilena. A Marsala, invece, il congresso si terrà sabato 7 marzo, a partire dalle 17, presso la sede del Pd, in via Frisella. Come si può facilmente immaginare, l’esito del congresso lilybetano potrebbe essere determinante in vista della prossima campagna elettorale. Si parla insistentemente di un candidato che possa rappresentare la sintesi tra gli esponenti politici vicini all’onorevole Baldo Gucciardi e il nucleo storico degli ex Ds. Tra i nomi che circolano in queste ore, c’è quello di Rosalba Mezzapelle, sostenitrice di Zingaretti alle primarie del 2019 per la guida del partito. In corso, però, ci sarebbe un confronto con i rappresentanti dell’amministrazione comunale, che sperano in una segreteria disponibile a sostenere un candidato sindaco che si ponga in continuità con il lavoro portato avanti in questi cinque anni da Alberto Di Girolamo.

L’ELENCO COMPLETO

1) Il congresso del circolo PD di Castelvetrano si è svolto mercoledì 3 marzo, alle ore 19, presso via Bonsignore, 11 – Castelvetrano;

2) Il congresso del circolo PD di Santa Ninfa si svolgerà mercoledì 4 Marzo, alle ore 18.30 presso il centro sociale piazza Aldo Moro, Santa Ninfa;

3) Il congresso del circolo PD di Erice si svolgerà giovedì 5 marzo, alle ore 18, presso Via Marconi, 18, vicino cinema Arlecchino, Erice;

4) Il congresso del circolo PD di San Vito lo capo si svolgerà venerdì 6 marzo, ore 17.30, Via Duca degli Abruzzi, 1, San Vito lo capo;

5) Il congresso del circolo PD di Custonaci si svolgerà venerdi 6 marzo, alle ore 21 presso contrada Purgatorio, saletta bar da Mario, Custonaci;

6) Il congresso del circolo PD di Petrosino si svolgerà venerdì 6, ore 17.30, presso centro Diurno di Petrosino, via Francesco Crispi s.n. ;

7) Il congresso del circolo PD di Alcamo si svolgerà il 6 marzo, alle ore 18 in via Francesco Crispi, Alcamo;

8) Il congresso del circolo PD di Gibellina si svolgerà venerdì 6 marzo, ore 19,00 Via Maurizio Ascoli n. 23, Santa Ninfa;

9) Il congresso del circolo PD di Mazara del Vallo, si svolgerà sabato 7 marzo, alle ore 17, presso sala La Bruna, Collegio dei Gesuiti, Mazara;

10) Il congresso del circolo PD di “Isole Egadi” si svolgerà sabato 7 marzo alle ore 16 presso la saletta del bar del corso, Piazza Europa, Favignana;

11) Il congresso del circolo PD di Marsala si svolgerà Sabato 7 Marzo, alle 17,00 presso la sede del partito in Via Frisella, 70, Marsala;

12) Il congresso del circolo PD di Campobello di Mazara si svolgerà sabato 7 marzo con inizio alle ore 17:00 presso la sede del Circolo sito in via Roma n.148, Campobello di Mazara (TP)

13) Il congresso del circolo PD di Salemi si svolgerà l’8 marzo alle ore 10, saletta bar Centrale, Salemi;

14) Il congresso del circolo PD di Paceco si svolgerà domenica 8 marzo ore 10.00 alla sede del circolo PD di Paceco via Torrearsa n. 62 ;

15) Il congresso del circolo PD di Castellammare del golfo domenica 8 marzo, ore 16, presso aula consiliare, Corso B. Mattarella, Castellammare del golfo;

16) Il congresso del circolo PD di Poggioreale si svolgerà sabato, 7 marzo ore 16.00, via Aldo Moro, 5 a Poggioreale;

17) Il congresso del circolo PD di Calatafimi si svolgerà il sabato 7 marzo, ore 16.00, via 25 maggio a Calatafimi;

18) Il congresso del circolo PD di Valderice si svolgerà il venerdì 6 marzo, ore 19, via Simone Catalano di fronte p.zza Sebastiano Bonfiglio a Valderice;

19) Il congresso del circolo PD di Pantelleria si svolgerà domenica 8 marzo, alle ore 18.00, presso il Mediterraneo Hotel (sala primo piano) Pantelleria;

20) Il congresso del circolo PD di Trapani si svolgerà sabato 7 marzo, alle ore 16, in Piazza Sant’Agostino, Trapani;

21) Il congresso del circolo PD di Partanna si volgerà domenica 8, alle 18 in via Palermo, 158 – Partanna.