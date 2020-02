Le donne nell’arte, a Torino in mostra una tela di Maria Grazia Sessa

Ha preso il via ieri e proseguirà fino al 7 marzo, la mostra dal titolo “Le donne dell’arte” con tante artiste, una diversa dall’altra. Tra queste anche Maria Grazia Sessa, l’artista palermitana, residente ormai da molti anni a Marsala, mostrerà al pubblico della Galleria Malinpensa a Torino, la propria opera “Coltivazioni” (olio su tela, 70 x 70, 2019). Insieme alla Sessa, in arte Emmegì, anche Keki, Maria Teresa Sabatiello e Si.mon.

La curatrice della mostra, Monia Malinpensa, scrive della tela di Emmegì: “L’equilibrio compositivo, il ritmo cromatico e la perfetta scansione dei piani e dei volumi offrono al fruitore una dinamica estetica e una sapienza tecnica di personale sintesi. L’evoluzione delle forme geometriche nell’iter dell’artista Maria Grazia Sessa, in arte Emmegì, vive di una coinvolgente e suggestiva ricerca. Colori, linee e simboli palpitano di emozioni e di un equilibrio narrativo sempre intriso di costanti sensazioni. Le serie “Geometrie della Natura” e “ Geometrie Imperfette” sono la sintesi di una interpretativa pittorica capace di rinnovarsi di continuo in una dimensione di importante riflessione. L’olio su tela, che scorre fluido e ricco di valenze timbriche nell’opera, determina un’intensa espressività materica in cui, l’astrattismo geometrico e il ritmo del colore incisivo, evidenziano un’originale creatività della natura. Fra cromie, luci e forme la pittura dell’artista Emmegì viene esaltata da una rappresentazione altamente personale che raggiunge notevoli risultati sia di resa stilistica che di contenuto concettuale”.