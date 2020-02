Carnevale Petrosino: vince il carro “Sicilia Beddra” de ‘I Mitici’

E’ stato il carro “Sicilia Beddra – Terra d’Amuri” del gruppi “I Mitici” ad aggiudicarsi l’edizione 2020 del Carnevale di Petrosino. Lo ha decretato, ieri sera, la giuria presieduta da Rita Lo Grasso (e composta anche da Antonio Mauro, Laura Margiotta e Angelo Barraco) durante lo Show Carnival che ha chiuso la manifestazione.

Questi gli altri premi assegnati:

– Miglior Effetti Meccanici: carro “Alla Deriva” – Gruppo Attaccaticci;

– Miglior Effetti Cromatici: carro “Sicilia Beddra” – Associazione I Mitici;

– Miglior Animazione e Coreografia: carro “Expatriamo” – Gruppo Musa;

– Miglior Inno e Musica: carro “Sicilia Beddra” – Associazione I Mitici;

– Premio della Critica: carro “La Casa di Carta” – I Ragazzi di Petrosino.

L’edizione 2020 del Carnevale si è chiusa con il consueto Show Carnival e l’esibizione di tutti i gruppi di ballo dei quattro carri. Presente la Giunta Comunale di Petrosino, a partire dal Sindaco Gaspare Giacalone, che nel corso del suo intervento ha definito quella appena conclusa “un’edizione strepitosa del Carnevale petrosileno”. Il primo cittadino ha, poi, voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona realizzazione della manifestazione: dai carristi ai dipendenti comunali degli uffici tecnico e turismo, dalle forze dell’ordine (Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale) e alle associazioni di volontariato (Associazione Guardie Ambientali Trinacria e Associazione Vigli del Fuoco in Congedo), fino all’Associazione Onlus “La Provvidenza” che ha assicurato il servizio sanitario durante i quattro giorni del Carnevale. Una edizione da record, con una presenza straordinaria di visitatori ogni giorno della manifestazione e alle serate danzanti del “Carnevale d’altri tempi” al PalaCarnival (l’ultima serata è in programma sabato 29 febbraio). L’appuntamento è per l’edizione 2021.