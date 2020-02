Coronavirus, oggi si riuniscono a Palermo i medici siciliani

A Palermo i medici si riuniscono per programmare iniziative comuni al fine di prepararsi all’eventuale arrivo del Coronavirus anche in Sicilia. Il presidente dell’Ordine dei Medici, Toti Amato, in qualità di componente del consiglio direttivo della Federazione nazionale degli Ordini dei medici, ha invitato tutti i colleghi a partecipare all’incontro in cui si discuterà del Coronavirus che sta gettando nel panico anche l’Italia, dopo la Cina. In mattinata al Palaregione di Catania è in programma anche l’incontro dell’unità di crisi della Regione Sicilia.

L’appuntamento è per oggi alle 19 a Villa Magnisi, sede dell’Omceo di Palermo. “In Italia i contagi sono raddoppiati in 24 ore, colpendo medici, operatori sanitari e infermieri – ha detto Amato – . La condizione straordinaria impone che tutti i medici conoscano i protocolli operativi regionali e ministeriali per la gestione del virus, ma per prestare assistenza ai pazienti è indispensabile che per primi siano i medici e gli operatori sanitari a lavorare in piena sicurezza”.

I medici comunque stanno invitando la popolazione a mantenere la calma e a chiamare il numero verde gratuito istituito dal Ministero della Salute per chiedere informazioni. La raccomandazione è inoltre, di non recarsi al pronto soccorso in caso di sospetti di contagio ma di chiamare il 118.