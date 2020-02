Sbrigatevi

Ci verrebbe da dire adesso basta. E dire che mancano ancora diversi mesi. Ci riferiamo a tutti i racconti di riunioni, di tavoli e di dichiarazioni pre-elettorali che vi abbiamo doverosamente riportato e che si occupano delle prossime elezioni amministrative. Candidati che “nascono e muoiono” nel breve volgere di un tempo limitato ci eravamo abituati, noi che seguiamo per lavoro ma anche per “vizio” la politica. Ma di candidature così lunghe ed estenuanti a formalizzarsi, davvero non avremmo mai pensavamo. E’ inutile che vi aggiungiamo i nomi. Si, sono proprio quelli a cui state pensando. Nessuna novità, ma neppure ufficializzazioni.

E a noi mentre scriviamo e mentre… scriveremo ancora, ci viene da pensare: che si saranno detti per ore e ore nel tavolo dei moderati i partecipanti? Dopo avere scartato i nomi di qualche candidato possibile a nessuno è venuto in mente di dire: ecco abbiamo il candidato alziamoci dal tavolo e andiamolo a presentarlo alla città e al lavoro per il programma. E intanto i nomi girano e a noi non soltanto quelli. Che stanno a dirsi per esempio quelli del Partito Democratico? Sono stati 5 anni fa (e forse lo sono ancora, non entriamo in sondaggi che peraltro non ci competono), il partito più votato dai marsalesi che ha espresso sindaco e giunta quasi monocolore. Oggi si dibattono al loro interno senza organismi né tessere (soltanto in 168 adesioni). Non disturbiamoli, sono in attesa di celebrare il congresso. Vorremmo non disturbare quello che negli ultimi 5 anni (comunali escluse) è stato il primo in tutte le competizioni elettorali. Alle decine di migliaia di cittadini importa poco del procedimento online che stanno seguendo nel M5S per individuare il candidato alla carica di primo cittadino. E il tempo passa.

Chissà se Salvini e la Meloni che sono convinti (anche in questo caso non commentiamo) sondaggi alla mano, che si prospetta un paese a guida centro destra, siano a conoscenza che i loro rappresentanti locali non hanno espresso alcuna candidatura ad oggi nella quinta città della Sicilia. Qualche comunicato, un’affacciata al tavolo dei moderati e nulla più. Di Forza Italia non giunge notizia e se arriverà la riporteremo. Aspettiamo con ansia. Di qualche candidato singolo e o di qualcuno espressione di neo movimenti sappiamo e vi abbiamo dato conto. Per il resto noi aspettiamo, ma voi cercate di sbrigarvi.