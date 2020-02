Un dipinto del Centro Studi Risorgimentali in un’opera olandese su un garibaldino

L’immagine di un importante quadro, custodito nel Museo Garibaldino di Marsala, sarà riprodotta in una pubblicazione olandese. Ne dà comunicazione il professor Elio Piazza che – d’intesa con il Centro Internazionale Studi Risorgimentali Garibaldini, di cui è vice presidente – ha accolto la richiesta del dottor Asker Pelgrom, direttore del Reale Istituto Neerlandese (KNRI), un Centro di Studi umanistici con sede a Roma.

“L’opera da realizzare – sottolinea Piazza – racconta di un garibaldino olandese e così l’autore si è rivolto al nostro Centro per avere in copertina la foto del famoso dipinto del 1850, realizzato dal polacco Karol Siskji che prese parte alla battaglia della Repubblica romana nel 1849”. Il quadro, appartenente al civico Museo “Giacomo e Luigi Giustolisi”, fu acquistato nel 2006 per interessamento della professoressa Cristina Vernizzi (che recentemente ha curato la nuova esposizione museale nel Complesso San Pietro. La gentile concessione da Marsala sarà citata sia nell’edizione olandese che in quella italiana del libro.