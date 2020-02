Lo chef Peppe Agliano porta la cucina siciliana in Giordania

Lo chef Peppe Agliano, patron de “La Corte dei Mangioni” – nonché Prefetto per l’area cucina innovativa tradizionale nell’ambito dell’Accademia italiana di gastronomia storica e gastrosofia – dopo la trasferta estera in Ucraina, è volato in Giordania, ospite di una nuova azienda di catering che avvierà un progetto per la divulgazione della cucina italiana ad Amman.

“Sono stato ospite a pranzo e a cena della Royal Academy of Culinary Arts di Amman – dice Agliano – il cui direttore ha voluto mostrarmi la realtà scolastica degli alunni; si tratta di una scuola di alto livello voluta dal Re di Giordania che la sovvenziona fin dall’insediamento, nel 2008, e che vanta l’iscrizione di 200 allievi. Un’occasione importante per mostrare uno spaccato della sicilianità in un ambiente nuovo”. Agliano ha preso parte a un evento stellato riservato a rappresentanti delle istituzioni, dell’Unicef e diplomatici, che hanno assaggiato un menù con crudo di pesce, cous cous, e zuppa di aragosta, cucinata da Agliano. La visita ha compreso anche una tappa ai mercati del pesce, per conoscere i loro prodotti.