Sinergia tra i Conservatori siciliani, nasce Femurs

Mentre si proiettano sempre più verso l’internazionalizzazione, i Conservatori di Trapani, Messina e Ribera hanno siglato un partnerariato per il rafforzamento dell’Alta Formazione Musicale a livello locale. Il 14 febbraio il Presidente e il Direttore del Conservatorio Scontrino, Vincenzo Fugaldi e Walter Calogero Roccaro, hanno dato vita con i colleghi delle altre due istituzioni a FEMURS, la Federazione Musicale Regionale Siciliana, una realtà nata sull’esempio di Toscana, Lombardia e Veneto per rendere più concrete le sinergie tra gli Istituti musicali del territorio, così come caldeggiato dal MIUR e dalla Regione siciliana. L’intesa strategica porterà alla realizzazione di un programma di iniziative comuni su diversi fronti, con alla base una nuova autonomia finanziaria e un nuovo raccordo col mondo universitario, così da offrire ai giovani musicisti siciliani nuove prospettive formative e professionali. L’intesa è stata siglata a Santo Stefano di Camastra, nelle sale di Palazzo Trabia.