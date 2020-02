In Chiesa Madre la consegna dei lavori di restauro degli Arazzi di Marsala

Venerdì 14 febbraio alle ore 18.30 nella Chiesa Madre di Marsala saranno ufficialmente consegnati i lavori di restauro degli arazzi fiamminghi.

Per l’occasione saranno esposti in Chiesa madre un arazzo e alcuni paramenti liturgici e saranno illustrate, dall’impresa Scancarello aggiudicataria dei lavori, le tecniche e le modalità di restauro degli stessi. Saranno presenti il Vescovo mons. Domenico Mogavero, il sindaco Alberto Di Girolamo, l’arciprete don Marco Renda, il soprintendente per i beni culturali e ambientali di Trapani Riccardo Guazzelli, il progettista arch. Luigi Biondo, il responsabile del procedimento arch. Roberto Monticciolo. Coordinerà gli interventi l’arch. Carla Giustolisi vice presidente Associazione Amici Museo degli Arazzi.