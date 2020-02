Il Cinema Centrale di Marsala chiude? Un tam tam preoccupato si interroga sui Social

Una notizia sta rimbalzando da ore sui Social: la probabile chiusura del Cinema Centrale di Marsala. Negli ultimi anni, soprattutto dopo la riapertura nei primi anni del 2000 e la ristrutturazione, il Cinema Centrale ha rappresentato – assieme al Cinema Golden – uno dei fulcri della Città, una delle due sale cinematografiche presenti nel territorio comunale.

Rispetto ad altre Città della Provincia, Marsala, una Città-Territorio che vanta 104 contrade – considerando anche la vicina Petrosino che si serve dei cinema di Marsala e Mazara – è il Comune con meno sale cinematografiche. A Trapani ce ne sono almeno 5, a Mazara almeno 3 di cui una funzionante multisala.

Il fatto che il Cinema Centrale abbia chiuso i battenti è un segnale grave per la cultura della nostra Città. Ancora non si conoscono i motivi della chiusura, se è definitiva o meno, se si tratta di un passaggio di gestione o se ci sono altri motivi dietro. Fatto sta che, dal 1° gennaio, il Centrale ha vissuto un periodo di “boom” di spettatori per la visione del film “Tolo Tolo” di Checco Zalone con un sold out per diverse programmazioni. E Tolo Tolo è stato l’ultimo film in proiezione al Centrale.

Qualcuno da giorni si chiedeva, in effetti, come il Centrale continuasse per settimane e settimane a proiettare il film di Zalone, ma in realtà c’era sotto ben altro.

Adesso pian piano bisogna capire quali siano le motivazioni che hanno portato i gestori a chiudere una così importante struttura per la Città, al di là dei numeri. Ma i numeri contano perchè chi lavora ha bisogno di un riscontro, di un guadagno, di entrate, altrimenti, come si dice dalle nostre parti “non si canta messa”.

Intanto una grossa fetta di cittadini si sta già mobilitando al fine di manifestare il proprio malcontento e la propria costernazione, chiedendo anche l’intervento delle Istituzioni per salvare il Centrale, laddove si possa fare ancora qualcosa.