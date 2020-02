Il Consiglio e l’Amministrazione: “Assegnare all’ Avis l’ex sede dell’Ufficio Tecnico”. La soddisfazione della presidente

La seduta del Consiglio comunale di Marsala di ieri pomeriggio ha visto l’approvazione all’unanimità di un atto d’indirizzo con il quale l’Assise di Palazzo VII Aprile e l’Amministrazione si sono trovati pienamente d’accordo ad assegnare all’Avis di Marsala i locali al piano terra dell’ex sede dell’Ufficio Tecnico.

Tutti hanno evidenziato l’azione meritoria dell’Avis che merita di avere assegnati i locali per quello che riesce a fare. Appresa della volontà del Consiglio e dell’Amministrazione comunale di assegnare all’Avis di Marsala parte dei locali di Piazza Santo Agostino, prima occupati dall’Ufficio Tecnico, la presidente dell’Avis Isabella Galfano ha dichiarato: “Un’ottima notizia per la nostra Associazione e per i volontari che quotidianamente si spendono per questo importante servizio sociale, qual è la raccolta di sangue. Ed è una bella notizia anche per i donatori e per tutti i cittadini, tenuto conto che potranno disporre di una sede ancora più confortevole. Un sentito grazie, quindi, alle Istituzioni della Città per avere avviato – con questo primo atto ufficiale – le procedure per il cambio di sede da tempo richiesto dall’Avis. Siamo a disposizione per supportare l’iter amministrativo e ci adopereremo da subito per avviare i contatti con gli Organismi regionali affinchè, in tempi brevissimi, possa realizzarsi il trasferimento della sede”.