Ridurre il consumo energetico nell’agroalimentare, c’è un progetto per Marsala

Il Comune di Marsala, con il coordinamento dell’I.C.U. (Istituto per la Cooperazione Universitaria Onlus) ha presentato alla Regione un progetto nell’Ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020. “ReS-RIESA”, questo il titolo del progetto che ha come obiettivo una “Rete strategica per la riduzione del consumo energetico del settore agroalimentare”.

I partner italiani coinvolti sono, oltre a Marsala, il Gal Elimos e l’Università di Palermo; mentre per la Tunisia il CRDA (Commissariato regionale per lo Sviluppo agricolo), l’INRGREF (Istituto nazionale di ricerca rurale), l’ANME (Agenzia nazionale per l’Energia) e l’ICU (Istituto per la Cooperazione universitaria) che coordina il progetto. Tra gli obiettivi principali del progetto c’è anche quello di promuovere l’efficienza energetica nelle fasi di coltivazione, irrigazione e nelle strutture industriali legate all’agricoltura.

“Realizzeremo un impianto pilota presso il depuratore comunale di Contrada San Silvestro – afferma il sindaco Alberto Di Girolamo – proseguendo così nella linea già tracciata con un altro progetto europeo per l’utilizzo delle acque depurate in agricoltura, già finanziato ed oggetto di una videoconferenza la scorsa settimana settimana” .

Il riferimento è al PROSIM (un investimento complessivo di oltre 3 milioni di euro), dove Marsala è assieme a partner italiani (Regione Sicilia e Sardegna) ed esteri (Tunisia, Spagna, Libano, Giordania, Marocco ed Egitto). Riguardo a “ReS-RIESA”, il Comune di Marsala investirà circa 250 mila euro al fine di realizzare tecniche di meccanizzazione a basso consumo energetico, pompe solari, telerilevamento ed altri interventi di efficientamento energetico. Prevista, inoltre, la formazione per agricoltori e personale dei servizi di assistenza tecnica. Non secondario, infine, anche l’obiettivo di sensibilizzare altri attori del settore agroalimentare ed energetico, aumentandone la consapevolezza sul tema,nonchè la loro disponibilità ad adottare le buone pratiche del progetto.