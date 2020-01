Marsala: ficus solleva marciapiede in corso Gramsci, intervengono i Vigili

Uno degli alberi di ficus piantati nella transitata via Gramsci a Marsala, non ce l’ha fatta più ed è letteralmente “esploso”. Le sue radici hanno divelto i grossi massi del marciapiede di travertino nella transitata arteria urbana tanto da aver reso necessario l’intervento di un’intera squadra di vigili del fuoco e anche dei vigili urbani della compagnia di Marsala per gestire il traffico impazzito nell’ora di punta.









Un passante ha dato l’allarme stamane intorno alle 11.30 quando si è accorto di quanto stava accadendo. Come si vede dalle foto, le radici del ficus, si sono “ribellate” allo spazio divenuto troppo angusto nel tempo. I militari hanno transennato la parte interessata e resa pericolosa dal rischio di crollo dell’albero. Molto probabilmente l’albero verrà abbattuto.