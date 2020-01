Marsala, il Consiglio comunale approva tre atti deliberativi

Avviata la seduta con un minuto di raccoglimento per la morte dell’avvocato Nino Buffa e dell’onorevole Salvatore Grillo dei quali il presidente Enzo Sturiano ha tracciato la figura e il loro impegno politico, il Consiglio comunale, che si è riunito ieri a Palazzo VII Aprile, ha approvato tre atti. Uno che riguardava la “Relazione sull’indagine conoscitiva in merito ai Quartieri popolari”. Il punto era già stato incardinato nella scorsa seduta dalla consigliera Luana Arcara, che ieri ha proseguito la sua illustrazione.

Al termine l’Aula, all’unanimità, ha preso atto degli esiti dell’indagine. Subito dopo, per dichiarazione di voto, è intervenuto Aldo Rodriquez il quale , tra le altre cose ha affermato che a suo avviso l’indagine avrebbe dovuto essere avviata prima. Per l’amministrazione era presente l’assessore Rino Passalacqua che ha evidenziato i diversi progetti avviati nel settore servizi sociali.

Successivamente è stato accantonato il punto relativo al “regolamento sul baratto amministrativo” a causa della mancanza del parere dei Revisori. Presenti tra il pubblico, così come accade da diverse sedute, i dipendenti della Casa di Riposo “Giovanni XXIII”. Il presidente Enzo Sturiano ha sospeso momentaneamente la seduta per incontrarli. Alla ripresa dei lavori, l’Aula si è pronunciata positivamente su due ulteriori atti dell’ordine del giorno. La mozione “Iniziativa a favore dei minori in affido per scongiurare illeciti di diversa natura”, illustrata da Letizia Arcara e l’Ordine del Giorno “promozione di una campagna per la sensibilizzazione del senso civico” illustrata da Linda Licari.

Al termine della seduta, il presidente Sturiano ha aggiornato i lavori a lunedì prossimo 3 Febbraio, con seduta fissata per le ore 16:30.