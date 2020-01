Open Coesione, il Pascasino studia le realtà periferiche di Marsala

L’intervento di recupero e riqualificazione del campo sportivo di via Istria, a Marsala, è oggetto di un’attività didattica del Liceo “Pascasino” che sta svolgendo un monitoraggio civico nell’ambito del progetto ASOC “A Scuola di Open Coesione”.

Guidata dai docenti Valentina Menna (tutor del progetto), Patrizia Fici e Giovanni Anselmi, la classe 3° C si è recata questa mattina al settore Lavori Pubblici diretto dall’ingegnere Luigi Palmeri. Presente l’assessore allo Sport Andrea Baiata, gli studenti – che fanno parte del team “PerifiriAlCentro” – hanno analizzato dati ed elaborati tecnici per comprendere le Politiche di coesione volte a migliorare soprattutto le realtà più svantaggiate, come i quartieri periferici, ad alto tasso di esclusione sociale.