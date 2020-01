Var in serie B, il Trapani disponibile a sperimentare la tecnologia al Provinciale

Il Trapani Calcio, pertanto, al fine di consentire il completamento in tempi celeri della fase sperimentale in corso, conferma la propria immediata disponibilità ad essere uno dei campi di prova della Var.



La Società Trapani Calcio esprime la propria soddisfazione per la prestazione maiuscola della squadra, che, interpretando al meglio, partita dopo partita, la filosofia di mister Castori ha offerto, anche in un campo difficile come quello di Venezia, una prova di grande valore agonistico. L’impegno di staff e squadra, tuttavia, rischia di diventare insufficiente per situazioni che, oggi più che mai, potrebbero essere facilmente superate.

Per questo il sodalizio granata auspica che ci si adoperi affinché venga consolidato in tempi brevi l’utilizzo della Var, oggi in fase di sperimentazione, anche nel campionato di serie B, al fine di fornire agli arbitri un utilissimo strumento tecnologico per meglio valutare le azioni di difficile lettura di una partita. Il derby capitolino rappresenta solo l’ultimo esempio per confermare come la tecnologia abbia consentito il raggiungimento di un risultato sportivo esente da un errore arbitrale, che avrebbe potuto essere decisivo.