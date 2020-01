Centinaia di migranti soccorsi in mare, ma gli SOS continuano

Oltre 350 persone tra bimbi piccoli, famiglie e donne incinte, in fuga nel Mediterraneo. Sono 229 i naufraghi, tra cui almeno 32 minori, a bordo delle navi di due diverse ong che li hanno messi in salvo nelle ultime ore.

Altre richieste di aiuto continuano ad arrivare ad Alarm Phone, che ha segnalato “più di 120 persone a rischio in due imbarcazioni in pericolo nella zona Sar maltese”. Gli esseri umani recuperati in mare dalla Ocean Viking sono 151 e ora la ong è alla ricerca di un porto sicuro dove farli sbarcare.

Durante l’ultimo salvataggio – operato da ‘Sos Mediterranee’ al largo delle coste libiche – sono state recuperate in mare 59 persone in fuga dalla Libia e in difficoltà su una barca di legno.