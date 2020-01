Erice, non piove e divampa un incendio forse doloso

Incendio nel tardo pomeriggio di ieri ad Erice nella zona di Sant’Anna. incredibilmente per la stagione in corso, sono andati in fumo cinque ettari di bosco.

Si sta cercando da parte degli inquirenti di appurare se l’incendio, di vaste proporzioni, sia stato di natura dolosa.

Sul posto anche un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare.

L’equipaggio, appartenente all’82° Centro C.S.A.R. di Trapani Birgi, è decollato dalla propria intorno alle 17:20 locali per raggiungere l’area alle 17:30. Nel corso delle attività l’equipaggio ha effettuato 6 sganci per un totale di 5.000 litri d’acqua, che l’HH-139A ha prelevato prima nel lago artificiale di Paceco e poi nel mare antistante la zona di Pizzolungo a nord di Trapani, tramite la benna di cui è dotato.

L’intervento è risultato fondamentale per arginare l’estensione dell’incendio, prossimo ad interessare il Santuario di Sant’Anna sul versante ovest di Monte Erice, nonché per arrestarne l’avanzamento verso la vetta in direzione del paese.