PascaNews – Erasmus: giovani alla scoperta del mondo. “Wander With Wonder”: 120 alunni in partenza

Servizio realizzato dagli studenti del Liceo Pascasino di Marsala

Il liceo statale Pascasino ha avuto finanziati cinque progetti Erasmus, tra cui uno di mobilità dello staff, nel quale partiranno docenti, personale amministrativo e il dirigente scolastico per migliorare il loro inglese e le competenze di osservazione di metodi educativi delle istituzioni scolastiche europee, che verranno esportate e importate dentro la scuola per migliorare il livello delle didattica. 120 alunni usufruiranno di questa possibilità e partiranno gratuitamente accompagnati da diverse docenti, tra le quali Annelise Galfano e Rossella Giacalone che hanno curato il progetto. Gli alunni raggiungeranno anche i paesi oltre oceano. Viene data priorità ai ragazzi che possiedono una certificazione cambridge e un buon livello delle competenze linguistiche. Il progetto Erasmus è un programma di mobilità studentesca dell’Unione Europea che permette a studenti di scuole secondarie di trascorrere gratuitamente un periodo in un Paese straniero sia per studiare sia per effettuare un’esperienza formativa.