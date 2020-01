Basket: vittoria a Palermo per la NPMarsala

Una gara intensa e bella quella che si è disputata sul parquet palermitano del CUS. I ragazzi di coach Grillo, nonostante il fattore campo, sono riusciti a tenere testa alla squadra di casa per i 40 minuti regolamentari. Nei primi 2 quarti i lilibetani riescono a consolidare un modesto vantaggio di 12/13 punti. Nel terzo quarto qualcosa cambia e i palermitani accorciano le distanze. Chiudono la terza fase di gioco con uno scarto di 5 punti per gli ospiti. L’ultimo periodo di gioco avrebbe potuto fare brutti scherzi a Frisella e compagni, invece sono riusciti a portare i 2 punti a casa gestendo bene la gara, anche se con un piccolo scarto nel risultato finale. Termina 69 a 72. Ottima prestazione dell’azzurro Gentile che mette a segno 21 punti. Prossima gara per la squadra di Marsala è fissata per sabato 1 febbraio al PalaMedipower. Ad affrontarla sarà la Nuova Pallacanestro Messina – Cocuzza.