Cisl Trapani: 601 lavoratori dell’Asp iscritti. Ieri la consegna della targa

Sono 601 i lavoratori dell’Asp di Trapani che hanno scelto la Cisl come punto di riferimento. Francesca Giacalone, Operatrice socio sanitaria in servizio all’ospedale di Mazara del Vallo è l’iscritto numero 601 della Cisl Fp Palermo Trapani. Questo traguardo è stato festeggiato ieri, nella sede del sindacato a Trapani, con la consegna di una targa alla lavoratrice. A consegnarla Lorenzo Geraci e Marco Corrao, segretario generale e segretario generale aggiunto della Cisl Fp Palermo Trapani.

“Festeggiamo un risultato che conferma la bontà della squadra della Cisl in quest’importante realtà sanitaria e ospedaliera della provincia di Trapani”, hanno commentato Geraci e Corrao, che hanno rimarcato come si stia radicando sempre di più la presenza della Cisl sul territorio.

“Non celebriamo il numero in sé – hanno detto Geraci e Corrao – ma il fatto che i dipendenti scelgano di affidarci un compito importante come la rappresentanza. Questo ci inorgoglisce e ci stimola ad andare avanti nel percorso che abbiamo da tempo intrapreso. Non regaliamo promesse, ci occupiamo di fatti, raccontando sempre la verità ai lavoratori e garantendone la tutela e l’impegno per la piena valorizzazione professionale”.