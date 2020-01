L’associazione #stessasquadra, nata da un’idea della giornalista Antonella Lusseri, per incardinare iniziative culturali e sociali, di sensibilizzazione per la tutela dei diritti, ha dato il via alle attività con il corso di incucciata di couscous, che si è tenuto presso La Marinara, a Marsala. 30 giovani donne hanno partecipato alla serata dedicata alle origini di uno dei piatti d’eccellenza della tradizione culinaria locale.

’obiettivo è stato quello di far conoscere le basi di una tecnica a rischio di sparizione fra le nuove generazioni. Semola e grembiuli sono stati i protagonisti della serata, accompagnata dalla presenza della signora Paola, fautrice della tradizione gastronomica siciliana, prima nella capitale e ora in città, dove, con il marito Paolo, gestisce un b&b e fa vivere ai suoi ospiti un’esperienza di viaggio al completo di sapori e profumi della nostra terra.

“Tra teoria, spirito di socializzazione, divertimento, ogni partecipante si è cimentata nella singolare lavorazione della semola propedeutica al couscous con la zuppa di pesce – ha detto la Lusseri -. L’evidente interesse per questo evento di esordio di #stessasquadra, che ha centrato l’obiettivo di tutela delle origini sarà la spinta per proporre nuove iniziative in campo enogastronomiche, aperte a tutti”.