“Non è strada che spunta”, torna al Sollima Giovanna La Parrucchiera

“Non è strada che spunta” è lo spettacolo ideato dalla Compagnia D’altra P’arte che verrà riproposto venerdì 24 gennaio alle ore 21.30 al Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”. Sul palco le avventure e la comicità del personaggio Giovanna La Parrucchiera, le passioni violente e gli amori impossibili, la brama di potere e la sete di vendetta, i turbamenti esistenziali e gli aneliti di libertà.

Un omaggio a William Shakespeare, un viaggio nel Teatro per antonomasia, tra parodia e pastiche, tra satira e divertissement. Amleto, Romeo e Giulietta, Macbeth, Otello, La bisbetica domata, La tempesta, ecc., in versione “inedita”. Scritto e diretto da Andrea Scaturro e Gianfranco Manzo, lo spettacolo vede in scena, oltre a Giovanna La Parrucchiera e Andrea Scaturro, Luisa Caldarella. 1° settore biglietti a 12 euro; 2° settore a 10 euro.

Per info e prenotazioni chiamare i numeri: 333.8942773, 328.2087942, 349.5457448.