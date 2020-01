Si dice che gli opposti si attraggono. Gatto nero, Gatta Bianca, non si conoscono nemmeno, lui vive di giorno, lei vive di notte. Non si sono mai incontrati, ma quando entrambi decidono di andare a scoprire quello non conoscono, ecco che si incontrano,.

Giorno e notte, notte e giorno, la bellissima storia di questo fantastico albo illustrato, edito dalla casa editrice minibombo, è una storia dai mille risvolti. Parla della scoperta ,dell’andare a vedere cosa c’è là dove non sono mai stato, parla dell’incontro con il diverso da me, in tutto e per tutto, addirittura chi è opposto a me, parla dell’amore che scaturisce dall’incontro con l’altro, l’amore che sceglie e fa famiglia, parla della possibilità che dall’amore nasca qualcosa di ancora più diverso rispetto a me e a te.

Un albo sui contrari, i colori opposti dei due gatti che spingendosi l’uno incontro alla notte l’altra incontro al giorno, si incontrano e si frequentano, si fanno dei regali e si innamorano fino a fare: uno, due , tre, quattro, cinque, sei gattini.

Ma questi di che colore saranno?

La penna e i pennelli di Silvia Borando, ci regalano un libro di assoluta qualità, un libro che piace ai bambini, anche quelli molto piccoli. Un libro pensato per loro, che viene ascoltato con piacere, e guardato con attenzione e curiosità. Il finale a sorpresa, dà poi quel tocco di brio che non ci si aspetta alla prima lettura, ma che nel riascolto e la più parte attesa per poter gridare con certezza e prontezza il colore dei gattini appena nati.

Gatto nero, Gatta Bianca ha vinto la sesta edizione del premio nazionale Nati per Leggere.

Età consigliata: dai 3 anni. (anche se, proprio per la peculiarità delle immagini in bianco e nero può essere un buon albo da utilizzare con i neonati. I bambini appena nati, infatti, vedono solo immagini bianche e nere, e la presenza di immagini in contrasto stimolano il loro cervello. È dunque possibile attivare la loro attenzione e incoraggiarne la concentrazione mettendoli di fronte a cartoncini o libretti con immagini in bianco e nero, con semplici motivi geometrici, rappresentazioni di oggetti comuni e animali. Gatto nero, Gatta Bianca si presta a questo scopo).

Buona lettura!

a cura della Libreria per bambini Albero delle Storie