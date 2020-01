Calcio a 5: il Marsala vince in trasferta contro il Villaurea

Ottimo avvio nel 2020 per il Marsala Futsal che nel recupero della prima giornata di ritorno si impone in trasferta con il punteggio due a tre sul difficile campo del Villaurea. Una vittoria importante che oltre a muovere la classifica che adesso vede la formazione azzurra in 9° posizione con 18 punti, dà una buona iniezione di fiducia a Trotta e compagni per il proseguo della stagione.

Contro il Villaurea, il Marsala è tornato a brillare. La partita aperta fino alla fine è stato spettacolo puro ed è terminata 2 a 3 per gli ospiti. Protagonista di questa vittoria è stato anche il portiere azzurro Marco Sugamiele che oltre ad avere neutralizzato un tiro libero a fine primo tempo, è stato autore di altri tre interventi prodigiosi, uno dei quali negli istanti finali dell’incontro anche se la conquista dei tre punti è del collettivo che ha mostrato il cuore e la voglia di risalire la china. Sabato prossimo altra trasferta impegnativa sul campo del Monreale, avversario ostico.