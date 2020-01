A Marsala wi fi gratis e illimitato negli spazi pubblici. Agostino Licari: “Più digitalizzati e al passo con le grandi Città”

L’Amministrazione comunale di Marsala ha presentato questa mattina al Municipio, ha presentato alla stampa il progetto “WIFI4EU”. Si tratta di un’iniziativa che porta in Città e nei principali spazi pubblici, la rete internet in wi fi gratuitamente per un raggio di circa 100 metri. In sala giunta erano presenti gli assessori Andrea Baiata, Clara Ruggieri, Rino Passalacqua, Salvatore Accardi.

A fare gli onori di casa, il vice sindaco Agostino Licari che ha spiegato il progetto attivato grazie a fondi europei: “Grazie al sindaco Alberto Di Girolamo che ha intercettato i fondi UE, Marsala oggi può vantare internet gratuito nelle aree pubbliche, con un servizio interamente gestito dal Comune, libero e gratuito. Ci si può connettere inizialmente fino a 11 minuti di continuità dopo si sgancia e si riaggancia senza limiti, servendo 1200 utenze che si potranno collegare contemporaneamente. Una volta raggiunto il segnale wi fi – continua Licari -, la rete che compare nel proprio pc, tablet o iphone, “WIFIEU”, si indirizzerà verso una pagina Captive Segnal per accettarne le condizioni. L’operazione basta effettuarla una sola volta. Adesso, come ci hanno detto anche gli ingegneri Tim arrivati in Città qualche settimana fa per il “Risorgimento digitale”, Marsala adesso è nella fascia medio-alta delle Città italiane”.

La rete wi fi è già attiva da Porta Nuova (anche al Teatro Impero) fino a Porta Mazara, quindi per tutta la via XI Maggio, in Piazza Matteotti e all’interno di Palazzo VII Aprile, al Monumento ai Mille nella Biblioteca comunale per agevolare gli studenti. La velocità di collegamento è pari a 30 gigabit per ogni singolo utente collegato. Poi il vice sindaco si sofferma su quanto fatto dall’Amministrazione Di Girolamo in un quinquennio, giunto ormai alla fine in Primavera inoltrata quando si tornerà a votare alle Amministrative.

“Ci siamo posti l’obiettivo di ridurre e ottimizzare i costi – afferma il numero due dell’Ente comunale -. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato una bolletta di connettività pari a 600mila euro ed era lenta; oggi con 200 mega paghiamo 85mila euro ed abbiamo altresì informatizzato tutti gli uffici: la digitalizzazione è in fase avanzata, il completamento è previsto entro i prossimi sei mesi. Inoltre tutti i servizi al cittadino, dalla Polizia Municipale ai rifiuti, possono essere gestiti online“.

Alla conferenza stampa erano presenti pure il responsabile del Ced del comune di Marsala, Giovanni Palmeri, e un dirigente dell’azienda che ha installato le apparecchiature, la Teclab Italia, Antonio Maniscalco. “Il nostro portale è trasparente – ci tiene ad essere chiaro, Palmeri -, per qualsiasi uso improprio ne risponde l’utente, anche perchè l’Unione Europea gestisce tutti i dati di traffico pensando al futuro: creare una rete unica per l’Italia. Per il servizio per tre anni non spenderemo un euro”. La rete hotspot funziona con rete elettrica e in caso di malfunzionamento di quest’ultima, resta attiva col gruppo di continuità. Tutte le reti che precedentemente prevedevano una rete gratuita negli spazi pubblici non sono più validi.