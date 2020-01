Bilancio positivo per “EricèNatale”. La sindaca Toscano: “Centro affollato come in piena stagione turistica”

Tempo di bilanci per “EricèNatale – Il borgo dei presepi”, il contenitore di appuntamenti natalizi che dal 7 dicembre al 6 gennaio ha animato il borgo medievale di Erice, rendendola negli anni una meta natalizia vera e propria.

Tra le attrazioni ospitate in questa edizione, meritano di essere menzionate la casa di Babbo Natale e i mercatini di Natale in piazza Municipio e in Piazza San Giuliano. Il Capodanno, con il tradizionale concerto della notte San Silvestro, ha radunato in piazza tanti visitatori che si sono scambiati gli auguri in una bella festa collettiva. Numeri importanti anche per l’itinerario dei presepi, così come la casetta “food” e le attrazioni dedicate ai più piccoli.

Fare un conteggio delle presenze è molto difficile, ma secondo il sindaco l’incremento è sotto gli occhi di tutti: «Vivo il paese, e un segnale chiaro delle presenze sono i parcheggi dedicati ai visitatori; il centro è stato affollato come un giorno in piena stagione turistica e questo è successo quasi tutti i weekend e tutti i giorni dal 24 dicembre al 6 gennaio. Il bilancio è stato più che positivo, con una presenza di visitatori davvero notevole».

«Tante le iniziative – prosegue il sindaco Daniela Toscano – che hanno caratterizzato queste settimane di festa. Erice si dimostra un borgo accogliente e credo che questo si possa misurare anche grazie alla trasversalità degli appuntamenti con occasioni di intrattenimento per tutte le età. Siamo convinti che sia stato un ottimo cartellone e a confermarlo sono l’apprezzamento ricevuto ma, soprattutto, la partecipazione di pubblico che, in alcuni casi, è stata imponente. Le iniziative organizzate per le festività hanno raccolto numerosi consensi. Questo non può che riempirci di gioia, perché è un riconoscimento per tutti coloro che si sono adoperati per la buona riuscita del programma» – ha dichiarato il primo cittadino.

«Il mio ringraziamento è rivolto a chi, con grande impegno, – conclude il sindaco – ha permesso di raggiungere questo risultato. Un plauso va anche a tutti i partecipanti, ericini e turisti, che hanno condiviso tutti questi momenti di festa. Ora ci godiamo questo successo, ma siamo già pronti a ripartire e l’anno 2020 riserverà grandi sorprese e importanti novità. Il nostro turismo non può prescindere da eventi dal forte richiamo e di valorizzazione del territorio ed è proprio in questa direzione che andrà la prossima stagione».

“EricèNatale – Il borgo dei presepi” è stato organizzato dalla Fondazione Erice Arte in collaborazione con il Comune di Erice con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, con il partenariato tecnico dell’associazione Pianeta Sud di Palermo, con il supporto della Montagna del Signore e della Funierice. I mercatini di Natale e la casa di Babbo Natale sono stati a cura dell’Associazione “Il Bajuolo di Erice”. L’info point è stato gestito dalla Pro Loco di Erice. La direzione artistica di EricèNatale è stata affidata a Piervittorio Demitry (Fondazione Erice Arte) e ad Angelo Butera (Associazione Pianeta Sud di Palermo).