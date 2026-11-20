MILANO (ITALPRESS) – Superare i tabù sulla salute mentale maschile e promuovere l’alfabetizzazione emotiva fin dai banchi di scuola per prevenire le dinamiche relazionali tossiche. E’ la direzione tracciata da Corena Pezzella, psicoterapeuta e clinical manager di Unobravo, che in un’intervista all’Agenzia Italpress fa il punto sulla consapevolezza emotiva in Italia. “Nonostante le nuove generazioni mostrino una maggiore apertura verso i temi della salute mentale, la mancanza di competenze emotive di base rende difficile descrivere i propri bisogni”, spiega Pezzella. Un ostacolo che riguarda in modo particolare la popolazione maschile: infatti, solo il 38% dei pazienti che si rivolgono al supporto psicologico è rappresentato da uomini, un dato comunque in crescita negli ultimi anni. “Siamo cresciuti in contesti che differenziavano l’alfabetizzazione emotiva in base al genere – osserva la psicoterapeuta – e in cui per un uomo mostrare vulnerabilità viene ancora percepito come non accettabile dalla società”. Per smontare questi tabù culturali, la società benefit – che ha supportato oltre 500.000 pazienti grazie a 9.500 terapeuti e 270 dipendenti tra Italia, Spagna e Francia – ha promosso la campagna provocatoria Unobravo For Men. Parallelamente, sul fronte scolastico, Unobravo ha sviluppato lo strumento “Emozionario” all’interno del progetto con Edulia dal sapere Treccani, affiancato da momenti formativi dedicati a studenti e docenti. Infine, la clinical manager si è soffermata sulla partnership con il film “Se domani non torno” prodotto da Notorious Pictures, incentrato sulla storia di Giulia Cecchettin. “Il cinema ha un grande potere nel far riconoscere precocemente le dinamiche di una relazione potenzialmente disfunzionale”, ha sottolineato Pezzella, evidenziando come l’uscita della pellicola abbia registrato un’impennata di segnalazioni ai centri antiviolenza, arrivate anche da giovani ragazze intenzionate a proteggere le proprie madri.(ITALPRESS).

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