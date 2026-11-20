Con il recupero di Dybala, si riapre il tema della convivenza con Soulè. Per il tecnico giallorosso “è un falso problema” perchè “si sposano benissimo tra loro ed è una fortuna averli entrambi a disposizione”. Da valutare il minutaggio a disposizione della Joya: “Bisogna verificarlo giocando. E’ vero che è un mese che non gioca, però prima o poi deve iniziare a giocare. E poi le valutazioni si fanno durante la partita, per vedere di volta in volta come reagisce”.
Gennaio è sempre più vicino e in queste settimane entreranno nel vivo le valutazioni in chiave mercato. Gasp ammette di averne parlato col ds D’Amico, ma passa la palla al ceo Galantic perchè è “opportuno che sia lui il primo a parlarne e a dire cosa può fare la Roma in un mercato difficile”, per poi specificare che “al 20 novembre qualunque situazione vale poco” e che “può succedere ancora di tutto”. La testa del tecnico è sul campionato e su una partita che può permettere alla Roma di tenere il passo di Lazio e Inter. Lo scorso anno a Parma i giallorossi completarono una rimonta nel recupero che valse poi la Champions League: “Quella fu una tappa fondamentale. Questa però è una nuova stagione, è diversa ma è ripartita sulla falsa riga di come abbiamo finito la scorsa”, ha concluso Gasp.
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(ITALPRESS).