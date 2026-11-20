ROMA (ITALPRESS) – “Non penso se devo stare due, tre o quattro anni, penso a quello che devo fare oggi.Mi piace stare qua e spero di rimanerci a lungo, perchè quando si sta bene in un posto bisogna pensarci più di una volta: è difficile trovare posti così, dove si lavora come stiamo facendo io e il mio staff”. Così il tecnico della Lazio, Gennaro, in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Lecce.

Quanto alla situazione di classifica e al primo posto momentaneo, ribadisce che “questi ragionamenti si possono fare quando mancano 7-8 partite. Per ora ce la giochiamo con le nostre carte: poi vedremo dove si arriva. Bisogna vivere alla giornata, è inutile stare lì a fare calcoli. L’importante è non sbagliare a livello di atteggiamenti e mentalità”. A partire da subito, dalla sfida casalinga contro il Lecce che potrebbe far registrare anche qualche novità di formazione. “Domani sicuramente tanti giocatori che hanno trovato poco spazio avranno la possibilità di giocare dal primo minuto. Io sono tranquillo, perchè vedo che partecipazione hanno durante la settimana. Poi però per come sono fatto io non sono mai sereno: fa parte del mio modo di essere anche se ho la consapevolezza che ho dei ragazzi che non si risparmiano mai. Lo dicono i dati: tutti i giocatori sono a un buon livello e questo mi riempie d’orgoglio. Sono molto contento di come lavora questa squadra”.

Quanto al match contro il salentini, afferma: “Giochiamo contro una squadra solida, allenata bene, che ha dieci punti in classifica e non è un caso ne abbia fatti sette in trasferta. Sono molto insidiosi sui calci piazzati, da cui hanno segnato tanto. Il Lecce è una squadra da prendere con le pinze. Ci vuole mentalità, voglia di stare in campo, giocare a ritmi elevati. E’ una partita molto difficile“, sottolinea Gattuso che si sofferma su Frattesi. “Questa settimana ha fatto tutto con il gruppo. Sta bene e a livello strumentale non ha nulla. Ha lavorato con noi da martedì”. Diversa la situazione di altri giocatori molto importanti per la Lazio. “Zaccagni è da 5-6 giorni che sta lavorando sul campo, anche se ha ancora un pò di edema. Nuno Tavares ha ricominciato riabilitazione in piscina con Sutalo. Marusic ha avuto una piccola ricaduta, ma non si tratta del problema avuto con il Bologna. Settimana prossima valutiamo le condizioni degli infortunati. Cataldi ieri non si è allenato perchè ha avuto un piccolo fastidio all’adduttore ma pensiamo non ci sia niente di grave. Gli altri stanno bene”, ha concluso l’ex ct azzurro.

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