ROMA (ITALPRESS) – Concluso il trasporto sanitario d’urgenza, dall’aeroporto di Catania a quello di Genova, di un bambino di soli quattro mesi di vita, effettuato con un Gulfstream G-650 del 31^ Stormo dell’Aeronautica Militare.

Il piccolo paziente, ricoverato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico San Marco di Catania, è stato imbarcato presso l’aeroporto catanese sul velivolo da trasporto militare. Durante il volo di trasferimento il piccolo è stato accompagnato da una equipe medica che lo ha costantemente assistito.

Il velivolo militare è successivamente atterrato all’aeroporto di Genova dopo circa un’ora di volo. Da qui il bimbo è stato trasferito a bordo di un’ambulanza, proseguendo il suo viaggio verso l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.

Lo speciale volo sanitario, richiesto dalla Prefettura di Catania è stato tempestivamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice, dipendente dal Comando della Squadra Aerea – 1^ Regione Aerea di Milano, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l’ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.

Il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che gestisce e coordina le attività della flotta dei velivoli di Stato.

– foto ufficio stampa Aeronautica Militare –

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