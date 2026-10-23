Terremoti al largo della costa siciliana: avvertita anche a Trapani, evacuazioni in corso

Una serie di scosse di terremoto al largo delle isole Eolie, di cui una alle 12.19 di 5.5, un’altra di 5.0 e una di 4.3 (più altre 4 precedenti da 3.3 a 4.0) si sono verificate intorno alle ore 11 e fino alle 12.24 nell’area del Tirreno Meridionale. Il terremoto è stato avvertito – in quello di maggiore intensità, nel palermitano fino a tutta la costa Orientale e per la parte Occidentale, fino a Trapani. “E’ stata molto forte” dicono nel capoluogo siciliano. A Trapani avvertita quella di 5.0 e 4.3 della scala Richter e al Tribunale è scattato il Piano di evacuazione. Altri aggiornamenti arriveranno a seguire.