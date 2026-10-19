Il dibattito internazionale sull’Intelligenza Artificiale entra in classe: il Liceo SDIA di Marsala vola al Next Gen AI Summit di Cernobbio

La STEM Next Generation non è più un obiettivo futuro, ma una solida realtà che parla la lingua dei giovani, e i ragazzi del Liceo SDIA (Scienze Dati e Intelligenza Artificiale) del Liceo Scientifico “P.Ruggieri” partecipano alla redazione delle pagine più importanti della nuova realtà. Dopo l’adesione dello scorso anno al Summit di Napoli, accompagnati dalla professoressa Bruna Scimonelli, da oggi sotto la guida della professoressa Daria Gennaro, una delegazione di studenti prenderà parte al secondo Summit internazionale sull’Intelligenza Artificiale nella scuola, l’ambizioso evento promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito previsto dal 19 al 22 ottobre.

Per il Liceo SDIA non si tratta solo di una partecipazione istituzionale, ma della naturale estensione di un percorso didattico d’avanguardia. In un’epoca in cui l’AI sta ridisegnando i confini del possibile, questi ragazzi dimostrano che la tecnologia non va subita o utilizzata passivamente, ma compresa, governata e guidata. Il percorso SDIA unisce la preparazione scientifico-tecnologica, riscontrabile anche negli studi tecnici, a una profonda capacità di riflessione etica e filosofica squisitamente liceale, l’unica vera bussola per navigare la transizione digitale.

Dalla prestigiosa cornice inaugurale del Teatro alla Scala di Milano fino alle intense sessioni di lavoro sul Lago di Como, a Villa Erba di Cernobbio, i ragazzi e la professoressa Daria Gennaro si confronteranno con altri studenti, esperti internazionali, accademici e policy maker, provenienti da oltre 40 Paesi.

Il Summit si svilupperà lungo quattro traiettorie strategiche che toccano i pilastri della nostra società: il lavoro, la vita, il pianeta e le arti. Ambiti in cui i ragazzi del Liceo SDIA possono già dire la loro, grazie a un modello di studio che mette al centro il pensiero critico: la capacità di analizzare i dati senza mai perdere di vista l’impatto umano e sociale.

Questa partecipazione è la prova tangibile che la rete SDIA rappresenta l’eccellenza della scuola italiana: un contesto di apprendimento in cui l’entusiasmo per l’innovazione tecnologica si fonde con la maturità della riflessione, preparando i leader consapevoli di domani.