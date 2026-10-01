Anpas Sicilia a Valderice per tre giorni di volontariato

Tre giorni dedicati alla storia del volontariato, alle esperienze maturate nelle emergenze e alle prospettive future della Protezione civile. È il programma dell’assemblea regionale di Anpas Sicilia, in programma dal 2 al 4 ottobre a Valderice, con il tema “Il tempo che scegliamo di dare”. L’appuntamento segnerà anche la conclusione dei diciotto anni di presidenza di Lorenzo Colaleo e l’elezione della nuova dirigenza regionale. La giornata di sabato 3 ottobre sarà dedicata a due incontri. Alle 10 il convegno “Il tempo che scegliamo di dare. Storie, esperienze e futuro della Protezione civile” ripercorrerà l’evoluzione del sistema dei soccorsi attraverso le testimonianze dei volontari. Il racconto partirà dal terremoto del Belice, con la proiezione del video “Ognuno si salva da solo” e la testimonianza di Giuseppe Aceto, che partecipò ai soccorsi. Gianni Spartà presenterà inoltre il libro dedicato a Giuseppe Zamberletti, considerato il padre della Protezione civile. Saranno ricordate anche le esperienze dei volontari impegnati nelle emergenze de L’Aquila, Mirandola e Amatrice, oltre a quelli attivi durante l’estate nella sala operativa unica regionale. Si parlerà inoltre dell’organizzazione della Protezione civile di Anpas Sicilia e del progetto PRO_DIGI sulla digitalizzazione delle emergenze.

Alle 15.30 l’incontro “Il tempo che abbiamo scelto di dare: un lungo cammino insieme” sarà dedicato ai diciotto anni di attività del Comitato regionale e ai rapporti con il movimento nazionale e le altre regioni. Accanto ai vertici nazionali interverranno anche i past president di Anpas e i presidenti dei Comitati regionali. La giornata si concluderà con la relazione di Lorenzo Colaleo. Domenica 4 ottobre, infine, l’assemblea elettiva chiamerà i delegati delle pubbliche assistenze aderenti a eleggere i nuovi organismi regionali.