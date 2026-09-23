Catania, sequestrate 102 tartarughe protette: erano detenute senza documentazione e autorizzazioni

CATANIA (ITALPRESS) – Centodue esemplari di tartaruga della specie Testudo hermanni, protetta dalla Convenzione CITES, sono stati sequestrati dai Carabinieri del Nucleo CITES di Catania durante un controllo in un’abitazione privata a Trecastagni.

Gli animali, di varie dimensioni, erano detenuti senza la documentazione e le autorizzazioni previste dalla normativa. I militari, insieme al personale veterinario dell’Asp di Gravina, hanno affidato le tartarughe alla Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania.

Il proprietario dell’abitazione è stato denunciato, sulla base degli elementi raccolti e con responsabilità da accertare in sede giudiziaria, per ricettazione.

Nel corso del controllo è stato inoltre scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica: per il proprietario è scattata anche una denuncia per furto aggravato di energia.

-Foto ufficio stampa Carabinieri-

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