Trump annuncia l’accordo sulla Groenlandia “Controlleremo la sua sicurezza”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) –sul social Truth di aver raggiuntoche garantisce agli Usa “diritti militari permanenti” sull’isola artica.

“Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America hanno stipulato un accordo con il Regno di Danimarca e la Groenlandia, il quale conferisce agli Usa il controllo permanente sulla sicurezza e su ogni altra esigenza in Groenlandia, rispondendo pienamente a tutte le nostre numerose preoccupazioni – scrive Trump -. Non vi sarà alcun costo per gli Stati Uniti! Su mia direttiva, abbiamo collaborato con i rappresentanti di Danimarca e Groenlandia per garantire che gli Stati Uniti abbiano per sempre la piena facoltà di intraprendere le azioni necessarie in Groenlandia per tutelare e difendere la sicurezza sia della Groenlandia stessa che degli Stati Uniti d’America. Inoltre, d’ora in avanti, nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai stabilire una base o una presenza militare in Groenlandia, né effettuare investimenti sensibili nell’area, senza la nostra esplicita approvazione scritta”.

“Per oltre un secolo, i Presidenti hanno compreso l’importanza strategica della Groenlandia, ma nessuno di loro è riuscito a intervenire concretamente in merito – sottolinea il presidente Usa -. Sono orgoglioso di essere il Presidente che ha affrontato in modo definitivo e permanente questa questione di grande rilievo. Si tratta di un accordo a “durata illimitata”: non ha scadenza! Siamo profondamente onorati e fieri di quanto appena avvenuto; quanto concordato oggi sarà un patrimonio prezioso per il popolo americano. Avvieremo immediatamente il processo per stabilire una significativa presenza militare nell’area più idonea della Groenlandia – e ve ne sono molte – collaborando con la popolazione locale per lo sviluppo e la realizzazione del progetto. Questa soluzione rappresenta un grande successo per gli Stati Uniti d’America, la Danimarca, la Groenlandia e tutti i nostri alleati. Attendiamo con entusiasmo di collaborare con le meravigliose popolazioni di Danimarca e Groenlandia per costruire un futuro magnifico legato a questo vasto territorio di estrema importanza strategica – conclude Trump -. Ne garantiremo la massima tutela! È un sogno che si avvera per gli Stati Uniti d’America: un traguardo storico, speciale e di fondamentale importanza”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).