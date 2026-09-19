Maltempo in Sicilia, allagamenti e disagi a Palermo. Forte temporale sui Peloritani, a Messina si allaga lo stadio Scoglio

PALERMO (ITALPRESS) – Un violento acquazzone ha investito Palermo, provocando disagi alla viabilità. In via Imera una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per soccorrere un automobilista rimasto impantanato a causa dell’acqua presente sulla sede stradale. Allagamenti anche in altre parti della città. L’acqua ha invaso i sottopassi di via Leonardo da Vinci e viale Lazio. Disagi anche in via Ugo la Malfa, lungo corso Calatafimi, in viale del Fante ed ai tornelli dello stadio dove oggi si gioca Palermo-Padova.

FORTE TEMPORALE SUI PELORITANI, A MESSINA ALLAGATO LO STADIO

Un intenso temporale ha interessato l’area dei Peloritani e diverse zone di Messina. A Cumia sono stati registrati fino a 55 millimetri di pioggia in un’ora, mentre una stazione meteorologica privata nella zona di Zafferia ha rilevato un picco istantaneo di intensità pari a 442 millimetri all’ora. Le precipitazioni, concentrate in tempi molto brevi, hanno determinato criticità localizzate e possibili allagamenti. Le condizioni atmosferiche restano instabili e nelle prossime ore non si esclude la formazione di nuove celle temporalesche, anche di forte intensità. Il Comune di Messina invita la popolazione alla massima prudenza, raccomandando di evitare sottopassi, zone depresse e aree soggette ad allagamento, oltre a prestare attenzione alla guida e a non avvicinarsi a torrenti e corsi d’acqua.

La violenta pioggia che si è abbattuta su Messina intorno a mezzogiorno ha provocato allagamenti anche all’interno dello stadio “Franco Scoglio”. In particolare, l’acqua ha invaso i tunnel che collegano il terreno di gioco agli spogliatoi, raggiungendo gli ambienti interni e provocando disagi alla struttura. Da verificare anche le condizioni del manto erboso, che potrebbe aver risentito delle abbondanti precipitazioni. Il terreno dello stadio, caratterizzato dalla presenza di argilla, è infatti particolarmente esposto al deterioramento in caso di piogge intense. Domani al “Franco Scoglio” è in programma la sfida tra Acr Messina e Nebros. Nelle prossime ore saranno effettuati i necessari sopralluoghi per valutare le condizioni dell’impianto e del terreno di gioco in vista della gara.

– foto ufficio stampa Vigili del Fuoco –

(ITALPRESS).