Tessere carburante agevolate, svelato sistema di frode ai danni della Regione Fvg

UDINE (ITALPRESS) –per un valore superiore a 240.000 euro. E’ il bilancio di una vasta indagine condotta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Udine, in sinergia con la Regione F.V.G. e la Camera di Commercio di Udine e Pordenone, per contrastare l’uso irregolare delle tessere per le agevolazioni sui carburanti (previste dalla Legge Regionale n. 14 del 2010).

L’attività investigativa ha svelato un articolato sistema di condotte illecite che vedeva coinvolti sia i gestori degli impianti sia i privati cittadini. Quattro gestori di stazioni di servizio sono stati denunciati per aver simulato erogazioni fittizie, effettuato doppi passaggi delle tessere all’insaputa dei titolari o annullato operazioni reali per ricaricarle con quantitativi maggiorati, al solo scopo di richiedere i rimborsi alla Regione.

Parallelamente, i controlli hanno fatto emergere le irregolarità di numerosi automobilisti: 25 titolari di tessere agevolate sono stati sanzionati amministrativamente per aver effettuato 1.665 rifornimenti illegittimi (pari a circa 13.000 litri) utilizzando le agevolazioni per veicoli non più in loro possesso a seguito di vendita, radiazione o esportazione all’estero.

L’operazione, sviluppata attraverso l’incrocio delle banche dati, ha posto le basi per rafforzare i sistemi di prevenzione e controllo, anche in vista dell’introduzione del nuovo sistema di validazione tramite QR-Code adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

– Foto: Ufficio stampa Guardia di Finanza –

(ITALPRESS).