Di Battista “Sto meglio e finalmente sono a casa”

ROMA (ITALPRESS) – “Sto molto meglio e finalmente sono a casa!Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l’affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di Battista. L’exdeputato M5S si trovava a Cuba quando, il 28 agosto scorso, erastato ricoverato a causa di un forte mal di testa, prima a SantaClara e poi a L’Avana.

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