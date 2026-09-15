Ceuta, l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

ROMA (ITALPRESS) – E’ di 15 giorni la proroga dei controlli allefrontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattinadal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ne ha datocomunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea eagli omologhi ministri dell’Unione. Lo rende noto il Viminale,secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo leverifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezzadelle frontiere, riunitosi in mattinata. “Permangono infattielevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a unpossibile pericolo legato a eventuali infiltrazioniterroristiche”.(ITALPRESS).

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