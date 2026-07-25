“Siate fieri dei vostri medici”: dagli USA un grazie al personale dell’UTIC di Marsala

Un messaggio di gratitudine arrivato dagli Stati Uniti per il personale dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) dell’ospedale Paolo Borsellino di Marsala. A scriverlo è Mariano Palazzolo, medico presso la University Ortho Care in Florida, che ha voluto ringraziare pubblicamente medici, infermieri, OSS, specialisti e, in particolare, il direttore dell’UTIC, il dottor Maurizio Abrignani, per le cure prestate al suocero. Parole che esprimono riconoscenza e orgoglio per la professionalità del personale sanitario marsalese, paragonato dall’autore della lettera agli standard dei migliori ospedali statunitensi:

“Questa è una comunicazione scritta da un medico americano, per esprimere il mio gradimento a tutti i medici, infermieri, OSS, specialisti e soprattutto al direttore dell’UTIC, dott. Maurizio Abrignani. Faccio sapere a tutti coloro che hanno partecipato all’assistenza medica di mio suocero all’interno dell’UTIC dell’ospedale Paolo Borsellino che sono stati più che diligenti e ben preparati. Le patologie erano multiple e tutte mortali. Ma questo gruppo è a livello dei migliori ospedali degli USA. Purtroppo, il mio italiano non è in grado di esprimere la nostra gratitudine. Voglio solo che si sappia, perché voi italiani di Marsala dovete esserne fieri“.

Dott. presso University Ortho Care, Florida, USA.

Mariano Palazzolo